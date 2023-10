Netflix zeigt mehr Szenen aus der neuen Scott-Pilgrim-Serie

Am 17. November startet auf Netflix die neue Anime-Serie Scott Pilgrim Takes Off, die auf der gleichnamigen Graphic Novel basiert. Jetzt gibt es einen ausfürhlichen Blick auf die Handlung und den Stil der Show. Erneut geht es um den Titelhelden Scott Pilgrim, der sich unsterblich in Ramona Flowers verliebt.

Um die junge Dame ausführen zu können, muss er aber zuerst die sieben Ex-Freund*innen von Ramona besiegen. Der US-amerikanischen Schauspieler Michael Cera, der Scott im 2009 erschienen Film gespielt hat, leiht dem Teenager auch dieses Mal seine Stimme.