Während der Nintendo Direct im Juni 2024 wurde das Metroidvania Mio: Memories in Orbit enthüllt. Darin übernehmen wir die Rolle des namensgebenden Androiden Mio, der in einem ziellos durchs All fliegenden Raumschiff erwacht.

Dieses riesige Gefährt gilt es, im Laufe des Spiels zu erkunden. Mio trifft dabei auf andere, ihm feindlich gesinnte Maschinen und muss diverse Fähigkeiten einsetzen, um weiterzukommen. Ähnlich wie bei den Ori-Spielen – an das der Titel im ersten Trailer enorm erinnert – wird es zudem Rollenspielelemente wie aufrüstbare Skills geben.

Der erste, actionreiche Trailer gibt schon einmal einen Vorgeschmack, was uns im Spiel erwartet. Dabei besticht der Titel vor allem mit seinem comicartigen Grafikstil, der unserer Meinung nach absolut genial aussieht.

Der Release von Mio: Memories in Orbit ist für das Jahr 2025 geplant, der Titel soll für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch sowie den PC erscheinen.