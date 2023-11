Mit Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ist am 17. November der neueste Ableger der beliebten Fighting-Game-Reihe für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie PC und Nintendo Switch erschienen. Es handelt sich dabei um eine Sammlung der vier bisher erschienenen Titel.

Im Spiel könnt ihr so ziemlich die gesamte Naruto-Geschichte in wichtigen Momenten nachspielen und habt Zugriff auf 130 Kämpfer*innen. So groß wie hier war das Roster noch in keinem Titel zuvor. Damit auch Fans der alten Teile auf ihre Kosten kommen, gibt es eine komplett neue Geschichte zu entdecken.

Eine Besonderheit, die vor allem Spieler*innen hierzulande freuen dürfte, ist die deutsche Synchronisation. Gerade bei Anime-Umsetzungen ist das nach wie vor sehr selten der Fall. Umso besser, dass sogar die Original-Sprecher*innen der Serie eingesetzt werden.