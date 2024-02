Tales of Seikyu ist eine neue Farming-Sim, die euch das ländliche Leben auf einer von Japan inspirierten und von Yokai bevölkerten Insel genießen lässt.

Ihr baut verschiedene Gebäude, sät und erntet Pflanzen und kümmert euch um verschiedene Tiere. Eine Besonderheit ist dabei, dass ihr euch bei Bedarf auch in die unterschiedlichen Yokai verwandeln und so ihre Fähigkeiten nutzen könnt. Als fliegender Yokai schwingt ihr euch etwa selbst in die Lüfte.

Tales of Seikyu wurde über Kickstarter finanziert und soll 2024 für den PC erscheinen.