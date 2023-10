Neue Spiele im November - Video-Vorschau für PC und Konsolen

In der Monatsvorschau liefert euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider einen Ausblick auf die kommenden Spiele, die im November 2023 für PC, PlayStation, Xbox und Switch veröffentlicht werden.

Kleiner Hinweis noch: Ich habe zwei Titel vergessen. NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS und das Remake von Super Mario RPG kommen beide noch am 17.November. Und Nunu kommt natürlich am 1.11. nicht am 1.10. wie in der Bauchbinde. Entschuldigt bitte. LG, Fritz.