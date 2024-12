Chinesische Zeichentrickfilmstudios sind auf dem Vormarsch. Einer der neuesten chinesischen Animes, auch bekannt als Donghua, der nächstes Jahr erscheinen soll, ist die Serie "To Be Hero X". Im Trailer zu To Be Hero X zeigen die verantwortlichen Animationsstudios Pb Animation Co. Ltd, LAN und Paper Plane Animation, wie sie in der chinesischen Anime-Serie 3D-Animation mit 2D-Zeichnungen zu epischen Kampfsequenzen und coolen Momenten verschmelzen lassen.



Um was geht es in To Be Hero X? In einer Welt, in der Helden ihre Kraft aus dem kollektiven Glauben der Menschen schöpfen, wird derjenige, der den größten Glauben auf sich vereint, als „X“ gefeiert. In dieser Gesellschaft wird der Glaube jedes Einzelnen durch sogenannte Glaubenspunkte dargestellt, die auf ihren Handgelenken angezeigt werden. Mit einer ausreichenden Anzahl dieser Punkte können sogar gewöhnliche Menschen übermenschliche Fähigkeiten erlangen und sich in Superhelden verwandeln, die die Welt retten.

Seit zwei Jahren hat es niemand geschafft, X seinen Titel streitig zu machen, und seine wahre Identität ist bis heute ein Geheimnis. Sollte Held X seinen Spitzenplatz verteidigen, wird er einen neuen Rekord für die meisten gesammelten Glaubenspunkte aller Zeiten aufstellen. Doch die unvorhersehbare Dynamik der Glaubenswerte sorgt stets für Unsicherheit, und die wechselhaften Strömungen des Glaubens machen den Weg eines jeden Helden zu einem Abenteuer.

Der Release-Zeitraum des Donghuas ist für den 25. April 2025 geplant. Es ist bisher noch nicht bekannt, ob der chinesische Anime auf Crunchyroll oder bei anderen Streaminganbieter erscheinen wird.