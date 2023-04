Neuer Citizen Sleeper-Trailer zum Launch des Cyberpunk-RPGs auf PlayStation veröffentlicht

Das gefeierte Indie-Rollenspiel Citizen Sleeper von Jump Over the Age ist am 31. März auch für PS4 und PS5 erschienen und hat den Launch mit einem neuen Trailer gefeiert. 2022 war das Spiel schon für die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC veröffentlicht worden.

Der Titel ist in einer fernen Zukunft und auf einer riesigen Raumstation angesiedelt. Ihr übernehmt dabei die Rolle eines »Sleepers« - ein digitalisiertes, menschliches Bewusstsein in einem künstlichen Körper. Auf der Flucht vor der Sklaverei trefft ihr allerlei ausgefallene Figuren, müsst Geld verdienen und Freundschaften schließen.