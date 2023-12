Neuer Code Geass-Filmtrailer zeigt viel Mecha-Action, doch das Wichtigste fehlt

Im neuen Code Geass-Film: Rozé of The Recapture wird der neue Protagonist Rozé mit viel Mecha-Action und dem Opening Song "Running In My Head" von MIYAVI gezeigt. Die Handlung des Films spielt nach Code Geass: Lelouch of the Re;surrection und wird vier Teile umfassen. Das Geass oder LeLouch fehlen in diesem Trailer. Die Veröffentlichung startet Anfang Mai 2024 in Japan.