Neuer Company of Heroes 3-Trailer kündigt Release auf PS5 und Xbox an

Mit einem neuen Trailer hat SEGA den Echtzeit-Strategie-Hit Company of Heroes für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Die Console Edition erscheint am 30. Mai. Auch im dritten Teil schicken euch die Entwickler*innen in den zweiten Weltkrieg, wo ihr die Kontrolle über eine Vielzahl von Truppen erhaltet.

Diese müsst ihr dann in der Kampagne oder im Koop gegen KI-Gegner befehligen oder im PvP-Multiplayer gegen andere Spieler*innen zum Sieg führen. Für die Konsole wurde die Steuerung umfangreich angepasst, sodass ihr auch mit dem Gamepad den Überblick behaltet.