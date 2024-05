Neuer DLC-Trailer zu Xenoverse 2 zeigt Broly, Dragon Ball Super Videl und C18 als spielbare Figuren

Der neue Trailer zum kommenden DLC Future Saga Chapter 1 von Dragon Ball Xenoverse 2 enthüllt neue spielbare Charaktere. Im neuen DLC könnt neben den Antagonisten Super Saiyajin Rose Goku Black und Vegeta als Ultra Supervillain, auch Broly in seiner anderen Form spielen.

Dragon Ball Xenoverse 2 ist ein Videospiel-Ableger zur beliebten namensgebenden Manga- und Animereihe von Akira Toriyama und spielt zwei Jahre nach den Geschehnissen von Xenoverse. In diesem Rollenspiel nehmt ihr die Rolle eines eigenen Charakters in der Welt von Dragon Ball an und versucht Fieslinge daran zu hindern, die Zeitlinien und deren Geschehnisse zu manipulieren oder zu ändern.

Das neue DLC Future Saga - Chapter 1 erscheint am 24. Mai 2024 auf PS4/5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC und Nintendo Switch.