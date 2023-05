Neuer Forspoken-Trailer kündigt DLC für Ende Mai an

Square Enix' Action-Adventure Forspoken bekommt einen DLC. Dieser wurde mit einem Trailer angekündigt und soll am 26. Mai erscheinen. Die Erweiterung trägt den Titel "In Tanta We Trust" und ist nach der Hauptstory des Spiels angesiedelt. Protagonistin Frey muss erneut das Athia retten, das plötzlich im Krieg liegt. Zusammen mit Tanta Cinta und neuen Magiefertigkeiten gilt es herauszufinden, weshalb das