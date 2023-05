Neuer Fortnite-Trailer kündigt Star Wars-Event mit coolen Machtfähigkeiten an

Am 4. Mai ist wieder Star Wars Tag und Fans dürfen sich über ein paar coole Events freuen. In Fortnite werdet ihr ab sofort zum Jedi oder Sith. Das Event "Find the Force" läuft bis zum 23. Mai und bietet wieder eine Auswahl von kostenlosen und kostenpflichtigen Belohnungen.

Auf der Battle-Royale-Insel könnt ihr Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi und Darth Maul als Hologramme treffen. Wenn ihr mit ihnen interagiert, bekommt ihr ein Lichtschwert und coole Jedi-/Sith-Fähigkeiten wie einen Machtschub, schnellere Bewegungen und weitere Sprünge.