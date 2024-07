Neuer Gameplay-Trailer zu Bleach Rebirth of Souls stellt die Mechaniken des Reishi-Meters vor

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Bleach: Rebirth of Souls veröffentlicht, in dem die Spielmechaniken des Fighten-Fame genauer erklärt werden. Im neuen Bleach-Action-Spiel gibt es die Reishi-Anzeige. Sobald einer der Spieler*innen es schafft die Anzeige des Gegner komplett zu brechen, wird dessen sogenanntes Konpaku gebrochen. Mit mächtigen Spiritual-Pressure-Moves können Spieler*innen das Blatt im Kampf zu ihrem Vorteil wenden und das mächtige Bankai des gewählten Charakters entfesseln.

Bleach: Rebirth of Souls ist ein Fighting-Game zum beliebten Anime-Klassiker Bleach, in dem Spieler*innen in die Rolle ihrer Fan-Favoriten aus der Serie schlüpfen und gegeneinander in einem 1vs1 antreten können.

Bleach: Rebirth of Souls wird für PC (Steam), Xbox Series X/S und PS5/PS4 erscheinen. Ein konkretes Releasedatum ist noch nicht angekündigt worden.