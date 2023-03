Neuer Gollum-Trailer stellt die Story des Herr der Ringe-Abenteuers vor

Mit Der Herr der Ringe: Gollum befindet sich aktuell ein neues Action-Adventure im Mittelerde-Kosmos bei Deadelic in Entwicklung. Das deutsche Studio wollte den Titel eigentlich schon vergangenes Jahr auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC veröffentlichen, musste ihn aber kurzfristig verschieben.

Ein festes Datum gibt es bisher noch nicht, das Abenteuer soll aber auf jeden Fall in diesem Jahr erscheinen. Die Geschichte ist zwischen den Ereignissen aus dem Hobbit und denen aus Der Herr der Ringe angesiedelt. In der Rolle von Gollum geht ihr vor allem schleichend vor und spielt eine kleine, aber bedeutende Rolle in den Ereignissen der Welt.