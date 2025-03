Ein besonders witziger Koop-Hit begeistert gerade die Community auf Steam. Dort steht R.E.P.O. aktuell bei satten 97% positiven Bewertungen und darin haben viele Fans nichts als Lob übrig.

In R.E.P.O. schlüpfen bis zu sechs Spielende in die Rolle von Agenten und Agentinnen einer Organisation, die mit dem Zurückholen von übernatürlichen Objekten beauftragt ist. Dabei müssen sie in verschiedenen Missionen zusammenarbeiten, um gefährliche Artefakte zu finden und diese zu sichern, während sie zeitlgleich gegen unheimliche Wesen und andere Bedrohungen bestehen. Das Spiel legt großen Wert auf Teamarbeit und strategische Planung, um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

In den Bewertungen wird wiederholt betont, dass man sich nicht vom skurilen Look des Spiels beindrucken lassen soll, die Partien sollen stets unglaublich witzig sein und eine Menge Spaß machen.