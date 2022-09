Neuer Mario + Rabbids Spark of Hope-Trailer zeigt rasanten Bosskampf

Mario + Rabbids Sparks of Hope ist der geistige Nachfolger zu Kingdom Battle. Mario und seine Freund*innen bilden hier ein Team mit den Rabbids. In rundentaktischen Gefechten wie in XCOM geht es allerlei Schergen an den Kragen. Das Spiel soll noch 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.

Neu ist dabei, dass wir ins während den Kämpfen und zwischen den Schlachten frei in der Third-Person-Perspektive bewegen können. Wie das aussieht, könnt ihr im neuen Trailer sehen, der sieben Minuten Gameplay und dabei einen aufregenden Bosskampf zeigt.