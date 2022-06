Neuer RimWorld-Trailer kündigt Survival-Aufbauspiel für Xbox One und PS4 an

30.06.2022 14:20 Uhr

Nach vielen erfolgreichen Jahren auf dem PC, schafft RimWorld bald auch den Sprung auf die Konsolen. Am 29. Juli erscheint die Science-Fiction-Kolonie-Simulation, in dem wir auf einem fremden Planeten landen und überleben müssen, auch auf Xbox One und PS4.

Wie gehabt erleben wir dabei die wildesten Geschichten, da unsere Kolonist*innen alle ihre eigenen Bedüfnisse, Fähigkeiten und Eigenarten haben. Dadurch werden nicht nur der Basenbau, die Lebensmittelbeschaffung und aggressive Feinde zu einer Herausforderung, sondern auch die Stimmung innerhalb der Gruppe.