Neuer Shooter aus Deutschland erinnert an Turok - lässt euch gegen Dinos kämpfen und Mechs steuern

Turok: Dinosaur Hunter gehört zu den legendärsten Shootern der späten 90er-Jahren. Mit Ferocious erscheint nun ein in Deutschland entwickelter Ego-Shooter, der uns stark an diesen Titel erinnert.



Schauplatz ist eine Insel im Pazifischen Ozean, an dem der Protagonist nach einem Schiffbruch strandet. Ziel des Spiels ist es, die Insel nach und nach zu erforschen, was allerdings ziemlich gefährlich ist. Denn nicht nur schwer bewaffnete Söldner und Ureinwohner wollen euch ans Leder, sondern auch aggressive Dinos. Wie gut, dass es im Spiel ein großes Waffenarsenal und praktische Hilfsmittel wie Mechs gibt.



Bislang ist Ferocious nur für den PC angekündigt, auch ein Release-Termin steht noch aus.