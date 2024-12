Neuer Trailer zu Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 zeigt neue Charaktere und Fälle für Maomao

Der offizielle X-Account zur Anime-Serie "Die Tagebücher der Apothekerin" veröffentlichte am 10. Dezember 2024 einen neuen Trailer zur zweiten Staffel der beliebten Mystery-Romance-Serie. Hier werden neue Charaktere vorgestellt und angeteast, wobei alte und bekannte Gesichter wie Jinshi und Gaoshun ebenfalls wieder mit von der Partie sind.

Die Tagebücher der Apothekerin handelt vom Leben eines jungen Mädchens namens Maomao, das zu Beginn der Serie von Menschenhändlern entführt und an den Inneren Palast am Kaiserhof verkauft wird. Anfangs beginnt sie als einfache Magd und ihr Ziel ist es, genug zu verdienen, um sich schnell freikaufen zu können. Doch im Laufe ihrer Dienstzeit kommt es zu unglücklichen Fällen im Palast, die mit Gift zu tun haben und da kommt Maomaos spezielles Wissen zum Thema ins Spiel. An der Seite des Enuchen Jinshi löst sie mysteriöse Fälle innerhalb der Palastmauern und setzt ihr angeeignetes Wissen über unterschiedliche Pflanzen ein.

Die zweite Staffel von Die Tagebücher der Apothekerin erscheint bereits am 10. Januar 2025 auf Crunchyroll und soll 24 Folgen umfassen. Die Season wird dabei in zwei Hälften geteilt, die jeweils 12 Episoden umfassen.