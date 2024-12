Neuer Trailer zum kommenden Chainsaw Man-Film zeigt Ausschnitte des epischen Kampfs in der Reze-Arc

Mappa veröffentlichte am 22. Dezember 2024 einen neuen Trailer zum kommenden Chainsaw Man-Film, der die Reze-Arc aus dem Manga abdecken wird. Im Trailer gibt es neue Szenen zu Denjis Date mit Reze, seinen komplizierten Gefühlen zu Makima und Ausschnitte aus dem anstehenden Kampf mit Bomb Girl.

Chainsaw Man – The Movie Reze Arc knüpft direkt an die Ereignisse der Katana Man-Arc aus der ersten Staffel an. Im Film lernt Denji ein Mädchen namens Reze kennen und verliebt sich in sie. In ihm entsteht ein innerer Konflikt, da er bereits Gefühle für Makima hegt und durch das Treffen mit Reze seine Loyalität zu Makima auf die Probe gestellt wird.

Dabei wird Chainsaw Man auch noch in einen Kampf gegen Bomb Girl gezogen, genau wie Aki und der Teufel Angel. Obwohl beim diesjährigen Jump Festa der neue Trailer zum Film enthüllt wurde, gab es bisher keine genauen Angaben zum Releasedatum. Im Moment ist der neue Chainsaw Man-Film für 2025 geplant. Ein genaueres Datum und die Länge des Films ist nicht bekannt.