Neuer Undecember-Trailer zeigt intensive Kämpfe der Diablo-Alternative

Undecember ist ein Action-RPG von Needs Games, das am 12. Oktober für PC und die Mobile-Plattformen erscheint. Seit Anfang 2022 ist das Spiel in Südkorea erhältlich. Ähnlich wie in Diablo schnetzelt ihr euch hier aus der ISO-Perspektive durch allerlei Gegnermassen.

Eine Besonderheit bietet dabei das Kampfsystem, das komplett auf Klassen verzichtet. Stattdessen können Spieler*innen mithilfe von Runen einen eigenen Spielstil entwickeln. Der neue Trailer zeigt vor allem jede Menge Kämpfe, besonders die Animationen und Effekte sind dabei richtig hübsch.