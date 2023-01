Neuer Wild Hearts-Trailer zeigt Koop-Gameplay und einen riesigen Säbelzahntiger

Wild Hearts ist EAs Antwort auf die beliebte Monster Hunter-Serie. Das Actionspiel erscheint am 16. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC. Im Zentrum des Titels steht die Jagd auf riesige Monster in einer an Japan erinnernden Fantasy-Welt. Mit der Beute können neue Ausrüstungsgegenstände und Waffen hergestellt werden, die dann die Jagd auf noch größere Monster ermöglichen.

Ein spannendes Element sind Bauten wie Trampoline, die mitten im Kampf aufgebaut werden können und so neue Taktiken ermöglichen. Im neuen Gameplay-Trailer seht ihr einen Kampf mehrerer Spieler*innen gegen einen mächtigen Säbelzahntiger.