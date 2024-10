Neues Action-Adventure lässt uns einen riesen Flausch-Hund reiten - und wir wollen sofort loslegen!

Während des Xbox Partner Showcases wurde The Legend of Baboo angekündigt. Das Spiel mit dem knuffigen Look lässt uns abwechselnd einen kleinen jungen und seinen sehr großen, flauschigen Hund Baboo steuern. Nur, wenn die beiden zusammehalten, können sie bestehen.

Das klingt erst mal gemütlich, aber wir müssen in dem Fantasy Action-Adventure auch jede Menge Kämpfe gegen dämonische Mächte bestreiten, aber eben auch erkunden und Rätsel lösen.

Dabei kommt der Style bei unserer Fellnase nicht zu kurz. Wir können Baboo nämlich auf unserer Reise immer wieder neue Outfits verpassen. Das Spiel erscheint 2025 für PC und Xbox Series X/S.