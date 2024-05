Neues Actionspiel hat aus Angst vor Hades 2 Release verschoben - dabei wollen wir es jetzt haben

Mit The Rogue Prince of Persia wagt die Reihe den Sprung in ein neues Genre. Diesmal bekommen wir ein 2D-Roguelike mit Plattformer-Elementen und schicker Comic-Grafik.

Eigentlich sollte der Titel bereits am 14. Mai in den Early Access starten. Da allerdings das Roguelite Hades 2 gerade erst einige Tage davor erschienen war, wurde der Release jetzt auf den 27. Mai geschoben. The Rogue Prince of Persia erscheint vorerst nur auf Steam.

