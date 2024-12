Neues "Anime-GTA"-Spiel tut so als wäre es GTA 6 - und das sieht sogar richtig gut aus

Natürlich fiebern alle aktuell auf den nächsten GTA 6-Trailer hin, aber für alle, die sich für Anime, beziehungsweise den Stil begeistern, gibt es eine spannende Alternative. Das kommende Spiel wurde erst unter dem Namen "Project Mugen" angekündigt, jetzt aber in Ananta umbeannt. Es soll für PlayStation 5, PC, aber auch iOS und Android erscheinen.

Im neuen Trailer macht das Anime-Spiel noch mal ganz deutlich, was es sein will: Einige Szenen sind direkt an den ersten GTA 6-Trailer angelehnt. Habt ihr sie wiederekannt? Ein Release-Datum gibt es übrigens noch nicht.