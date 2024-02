Neues Anime-Spiel des Dragon Ball-Machers setzt auf Fahrzeug-Kämpfe wie in Borderlands

Sand Land ist das neue Action-RPG von Bandai Namco. Der Titel basiert auf dem gleichnamigen Manga von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama.

In der Rolle von Beelzebub durchquert ihr dabei eine postapokalyptische Welt, in der Wasser notorisch knapp ist. Neben Kämpfen zu Fuß stehen dabei vor allem die actionreichen Gefechte mit verschiedenen Fahrzeugen im Vordergrund. Autos, Trucks, Panzer und Co. können umfangreich individualisiert und mit unterschiedlichen Waffen ausgestattet werden.

Sand Land erscheint am 26. April für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC.