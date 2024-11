Neues Cozy-Action-Spiel schickt euch als kleiner Ritterling mit einem riesigen Schild in den Kampf

Im neuen Action-Spiel The Knightling kämpft ihr als kleiner unerfahrener Ritter mit einem gigantischen Schild. Der gehört eigentlich dem großen, starken Helden Sir Lionstone, doch der kam von seinem letzten Abenteuer nicht zurück. Also liegt es an euch das Königreich zu retten und so zieht ihr los, nur mit dem legendären Schild bewaffnet.

Allerdings setzt ihr das magische Artefakt nicht nur zur Verteidigung und als Waffe ein, sondern nutzt ihn auch zur Fortbewegung. Ihr könnt beispielsweise darauf Abhänge hinabschlittern oder ihn sogar als Fallschirm benutzen. So macht ihr euch auf in die verschiedenen Gebiete des Landes Casseia, helft der Bevölkerung und kämpft gegen fiese Schergen. Präsentiert wird das Abenteuer in simpler und bunter 3D-Grafik.

The Knightling hat noch kein Releasedatum und erscheint für PS5, Nintendo Switch, Xbox Series und PC.