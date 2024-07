Neues Cyberpunk-Spiel bietet dank Unreal Engine 5 Hammergrafik - und erscheint schon heute

Nobody Wants to Die ist ein neues Cyberpunk-Noir-Abenteuer, das in New York City im Jahr 2329 spielt. Dank fortschrittlicher Technologie können Menschen effektiv unsterblich werden, indem ihr Bewusstsein von Körper zu Körper übertragen wird – für einen entsprechenden Preis, versteht sich.

Ihr schlüpft im Spiel in die Haut von Detective James Karra, der einen Serienmörder jagt, der es auf die Elite der Stadt abgesehen hat. Dabei untersucht ihr Tatorte, indem ihr moderne Technologie benutzt und die Zeit manipuliert.

Entwickelt wurde Nobody Wants to Die in der Unreal Engine 5. Das Spiel erscheint am 17. Juli 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.