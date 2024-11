Neues Fantasy-RPG Call of Elyndria sprüht vor SNES-Charme und verspricht 30 Stunden Spielzeit

Im Action-RPG Call of Elyndria erkundet ihr die gleichnamige Fantasywelt aus der Vogelperspektive und in schicker Retro-2D-Grafik. Entwickler Quorum Games nimmt sich laut eigener Aussage klassische SNES-Titel wie Zelda: A Link To The Past und Farming Sims wie Stardew Valley zum Vorbild.

Das bedeutet, dass ihr euch auf Erkundung, actionlastige Echtzeit-Kämpfe, Quests und eine Story freuen könnt. Gleichzeitig möchte das Spiel Freunde von entspannten Abenteuern ansprechen. Es soll dementsprechend auch möglich sein, viel Zeit in die eigene Farm zu stecken, Pflanzen anzubauen, zu craften und so weiter. Für einen Storydurchlauf verspricht das Indie-Studio um die 30 Stunden Spielzeit. Je nachdem wie viel Zeit ihr in die verschiedenen Nebenaktivitäten wie Angeln und Farming steckt, soll auch mehr möglich sein.

Falls euch die Optik an den guten alten RPG-Maker erinnert, ist das kein Zufall! Laut Quorum wurde Call of Elyndria zu Anfang genau damit erstellt, auch wenn im fertigen Spiel 70 Prozent des Codes selbstgeschrieben ist.

Einen Releasetermin gibt es noch nicht, allerdings soll am 2. Dezember eine Demo erscheinen, mit der ihr ungefähr 45 Minuten lang in das Retro-RPG reinschauen könnt.