Neues Futter für Koop-Shooter-Fans: In ArcRunner kämpft ihr euch zu dritt durch eine Cyberpunk-Stadt

ArcRunner ist ein Koop-Shooter mit Roguelite-Elementen, in dem ihr eine Cyberpunkstadt auf einer Raumstation erkundet.

Insgesamt drei Spieler*innen können sich zusammenschließen, um sich einer wild gewordenen KI in den Weg zu stellen. Es gibt drei unterschiedliche Klassen und eine Vielzahl an Waffen, die ihr in den Levels finden könnt. Zwischen den Versuchen verbessert ihr euren Charakter, um beim nächsten Mal dem Ende ein Stückchen näherzukommen.

ArcRunner ist 2023 auf dem PC erschienen und seit dem 18. April 2024 auch auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen und der Nintendo Switch erhältlich.