Neues Game-Pass-Adventure ist wunderbar düster und direkt zum Release im Abo

Hauntii ist ein neues Adventure mit einem handgezeichneten Grafikstil, in dem ihr einen kleinen Geist spielt und in einer offenen Welt andere erschrecken müsst.

In der Welt des Titels gibt es einen gruseligen Turm, in den Seelen nach dem Tod geschickt werden. Dort gehen sie wohl in höhere Sphären über. Oder doch nicht? Genau das gilt es für euch herauszufinden. Der kleine Geist wird dabei wie in einem Twin-Stick-Shooter gesteuert, das Gameplay soll aber eher entspannt sein.

Hauntii soll 2024 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erscheinen und direkt zum Launch in den Game Pass wandern.