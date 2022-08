Neues Gameplay aus Skull & Bones zeigt Bewaffnungsoptionen für euer Schiff und mehr

Nachdem die Zukunft von Skull & Bones jahrelang ungewiss schien, hat Ubisoft Anfang Juli 2022 das Piraten-Schiffskampfspiel erneut vorgestellt und den Release am 8. November 2022 verkündet. Wir wissen nun, dass wir im Spiel keine größeren Landgänge unternehmen und hauptsächlich auf unserem Schiff unterwegs sind. Kein Wunder also, dass sich ein neuer Trailer vor allem auf den Schiffskampf konzentriert und Bewaffnungen, Schiffsrüstungen und Kampftaktiken in Skull & Bones vorstellt.

Offensichtlich sollt ihr euer Schiff ganz eurem Spielstil anpassen können und auf die verschiedensten Kanonen, Mörser und andere Waffen setzen. Kurz geht es im Video auch um den Multiplayer. Hier ist es den Entwicklern offenbar wichtig zu betonen, dass PvP-Elemente in Skull & Bones rein optional sind. Friedlichere Spieler können sich also beruhigt nur mit der KI anlegen.

Falls ihr mehr darüber wissen wollt, was Skull & Bones für ein Spiel wird, dann lest euch am besten unsere große Preview zum Spiel durch.