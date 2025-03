Neues GTA-like lässt euch als Postbote die ganze Stadt zerstören und ist zum Release kostenlos

Wenn Deliver At All Costs am 22. Mai für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, könnt ihr das GTA-like zum Release laut Publisher Konami kostenlos im Epic Game Store abstauben und euch die 30 Euro sparen.

Nicht gerade der schlechteste Deal, wenn man bedenkt, dass das Actionspiel im Trailer einen tollen Eindruck hinterlässt.



Darum geht's: Gespielt wird im Stile der früheren GTA-Klassiker aus der Isoperspektive ein Lieferant, der mit seinem Auto seine Pakete abliefern muss – komme was wolle! Damit das gelingt, könnt ihr auf euren Touren die komplette Stadt in ihre Einzelteile zerlegen und euer Fahrzeug dank Upgrades in einen echten Rammbock verwandeln.