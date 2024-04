Neues Hack+Slash bringt Serie nach 25 Jahren zurück auf die Konsolen

Slave Zero X ist das Prequel des 1999 erschienenen Thrid-Person-Shooters Slave Zero und bringt die spannende Welt jetzt auf die Konsolen.

Der neue Teil wechselt dabei das Genre und kommt als 2,5D-Hack&Slash daher. In schicker Retro-Optik schnetzelt ihr euch dabei durch eine futuristische Biopunk-Welt und erlebt eine epische Geschichte. In den Kämpfen könnt ihr mächtige Kombos einsetzen und so euren Highscore verbessern.

Slave Zero X ist jetzt auf den PlayStation- und den Xbox-Konsolen, auf der Nintendo Switch und dem PC erhältlich.