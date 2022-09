Neues Marvel-Spiel mit Captain America und Black Panther zeigt sich im Trailer

Das neue Marvel-Spiel von Skydance New Media und Uncharted-Autorin Amy Hennig hat sich in einem ersten Trailer gezeigt. Im Spiel schlüpfen wir in die Haut von vier Held*innen: Neben Captain America (aka Steve Rogers) und Black Panther (aka Azzuri, der Großvater von T'Challa) erwarten uns mit dem Howling Commandos-Mitglied Gabriel Jones und der Anfüherin von Wakandas Spionagenetzwerk Nanali auch unbekanntere spielbare Figuren. Das Spiel ist im zweiten Weltkrieg angesiedelt und soll ein storyfokussiertes Action-Adventure werden.

Details zum Release oder dem finalen Titel des Spiels sind noch nicht bekannt.