Neues Mittelalter-RPG Mirthwood erscheint heute mit Open World und viel Entscheidungsfreiheit

Im neuen RPG Mirthwood sollt ihr vor allem viel Entscheidungsfreiheit bekommen. Es liegt an euch, ob ihr ein bäuerliches Leben auf eurem Hof führt oder mit gezücktem Schwert das nächste Abenteuer sucht. Spielerisch erwarten euch viele Elemente, die ihr beispielsweise aus Stardew Valley & Co. kennt. Auf eurem Hof pflanzt ihr verschiedene Kräuter an, baut Hühnerställe und dekoriert euer Gehöft. Waren könnt ihr in drei Städten verkaufen, wo ihr auch auf andere NPCs trefft.

Hier sollen soziale Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Je nachdem wie ihr euch gegenüber der Bevölkerung verhaltet, soll das Konsequenzen haben. Ihr könnt euch mit allen anlegen oder beliebt machen, heiraten und eine Familie gründen. Ein gewisses Maß Lebenssimulation ist also auch mit dabei und die Devs versprechen sogar ein "Sims-artiges" Interaktionssystem.

Und wenn es euch in die Wildnis hinaus zieht, könnt ihr jagen, euch mit Banditen prügeln und sogar mythische Wesen wie Werwölfe gegen euch aufbringen. Die Welt verspricht außerdem versteckte Geheimnisse und Quests. RPG-Levelsystem, Waffen und verschiedene Rüstungen sind dann eure treuen Verbündeten.

Das Spiel erscheint heute, am 6. November bei Steam. Vor dem Kauf könnt ihr die kostenlose Demo ausprobieren!