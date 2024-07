Neues Open World-RPG mit Unreal Engine 5 mixt GTA und Anime - und boah, sieht es nachts gut aus

Neverness to Everness (oder auch NTE) ist ein kommendes Open World-RPG, in dem ihr die riesige Metropole Heathereau erkundet. Dabei schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Appraisers, die übernatürliche Ereignisse namens Anomalien untersuchen und eindämmen. Dabei könnt ihr auch selbst übernatürliche Fähigkeiten einsetzen, die euch etwa die Schwerkraft aushebeln oder Umgebungen zerstören lassen und auch im Kampf nützlich sind.

In der Stadt unterwegs seid ihr dabei mit unterschiedlichen Fahrzeugen, die ihr kaufen und auch modifizieren könnt – und natürlich könnt ihr damit auch an Rennen teilnehmen.

Damit das auch entsprechend gut aussieht, wird das Spiel in der Unreal Engine 5 gebaut und nutzt Nanite-Technologie. Wie schick das aussehen kann, ist im Video ab Minute 11:00 in den Spiegelungen auf den verregneten Straßen zu sehen.

Neverness to Everness erscheint als Free2Play-Titel für PC, Mobile und Konsolen, bestätigt ist hier bislang nur die PS5. Ein konkretes Releasedatum gibt es noch nicht.