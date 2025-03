Neues Open-World-Spiel lässt euch im Koop Solar-betriebene Farmen bauen und gegen Geister kämpfen

Die Featureliste des kommenden Open-World-Spiels Autonomica liest sich ziemlich ambitioniert. Neben klassischen Cozy-Elementen wie Feldarbeit und Tierzucht verspricht Entwickler Crytivo eine "riesige offene Welt" mit verschiedenen Biomen, automatisierte Produktionsketten und Kämpfe gegen Geister.

Außerdem soll es Multiplayer-Features für gemeinschaftliche Koop-Erlebnisse und sogar PvP geben. Letzteres ist in in einen Extraction-Modus eingebunden, der Genre-typisch auf PvPvE ausgelegt ist.

Dieser ist allerdings getrennt vom Rest des Spiels und optional. Wenn ihr in Ruhe eure Farm pflegen wollt, soll das problemlos möglich sein. Passend zum entspannten Ansatz betreibt ihr eure Geräte mit umweltfreundlichen Technologien wie Solarkraft, ähnlich wie im kommenden Solarpunk, das wir bereits anspielen konnten.

Das nun angekündigte Autonomica basiert auf dem bereits 2018 angekündigten Projekt Farm Folks des Entwicklerstudios Overgrown. Nach einer gescheiterten Kickstarter-Kampagne übernahm Crytivo das Ruder und schraubte so viel am Spiel herum, dass es mittlerweile nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Build gemeinsam hat. Dementsprechend wurde nun auch der Name geändert, heißt es in einem offiziellen Entwickler-Statement.

Autonomica hat noch keinen Releasetermin und soll für PC erscheinen. Ab dem 15. April könnt ihr das Spiel via Kickstarter unterstützen.