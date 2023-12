Neues Path of Exile 2-Gameplay macht klar: Diablo 4 muss sich 2024 warm anziehen

Path of Exile 2 ist der Nachfolger des beliebten Action-RPGs und der aktuell vielversprechendste Herausforderer für das im Sommer erschienene Diablo 4. PoE 2 soll 2024 für die PlayStation, Xbox und den PC erscheinen. Eine geschlossene Beta ist für den Juni angekündigt.

Mit einem neuen Video wurde jetzt die Klasse des Mercenary vorgestellt. Dieser kann Schusswaffen und Granatenwerfer nutzen, wodurch er sich fast wie ein Twin-Stick-Shooter spielt. Ganze 12 Klassen sollen zum Start im Spiel sein. Neben unterschiedlichen Fähigkeiten ist am Ende auch ein Bosskampf zu sehen.

Path of Exile 2 ist ähnlich düster wie Diablo und bietet einen stark vergleichbaren Mix aus Kämpfen in der ISO-Perspektive und dem Sammeln von Gegenständen und neuer Ausrüstung. In Dungeons warten riesige Monsterhorden nur darauf, von euch erledigt zu werden.