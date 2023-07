Neues Soulslike aus Spanien dreht sich um das legendärste Schwert aller Zeiten

Dark Life: Excalibur ist ein neues Action-RPG, das von fünf spanischen Indie-Entwickler*innen und Soulslike-Fans entwickelt wird. Der Titel soll auf der PS5 und dem PC erscheinen. Einen Releasetermin gibt es bisher aber noch nicht. 2021 gewann das neu gegründete Studio Zero mit Dark Life den Preis als bestes Indie-Spiel bei den spanischen PlayStation-Awards gewonnen.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Aron, einem Menschen, der das legendäre Schwert Excalibur führt und seine Familie rächen will. Diese wurde von dem Riesen York umgebracht. Beim Artstyle haben sich die Entwickler*innen offenbar stark an den Dark Souls-Spielen orientiert. Auch das Gameplay dürfte FromSoftware-Fans vertraut vorkommen.