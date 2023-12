Neues South Park-Spiel hat Release und lange müsst ihr nicht mehr warten

Mit South Park: Snow Day! steht das nächste Spiel rund um Cartman, Stan, Kyle und Kenny aus der beliebten Cartoon-Serie in den Startlöchern. Der Koop-Titel erscheint am 26. März für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC und lässt euch in actionreichen Schneeballschlachten antreten.

Im Gegensatz zu Stab der Wahrheit oder Die rektakuläre Zerreißprobe setzt Snow Day auf ein Echtzeit-Kampfsystem und einen neuen 3D-Grafikstil. Mit bis zu drei weiteren Spieler*innen könnt ihr dabei die Stadt erkunden, Quests lösen und natürlich jede Menge Blödsinn anstellen.