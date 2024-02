Neues Spiel bringt den nostalgischen Look von N64-Adventures zurück

Cavern of Dreams ist eine Hommage an alte 3D-Adventures aus den 90er Jahren und erinnert so nicht zufällig an N64-Spiele, Spyro oder Banjo-Kazooie.

Ihr schlüpft dabei in die schuppige Haut des kleinen Drachen Fynn. Der begibt sich auf die Suche nach seinen ungeschlüpften Geschwistern, die von einem mysteriösen Fiesling entführt wurden. Auf seiner Reise lernt er neue Fähigkeiten, meistert allerlei Herausforderungen und löst knifflige Rätsel.

Cavern of Dreams ist im Oktober 2023 auf dem PC erschienen und wird am 29. Februar 2024 auch auf Nintendo Switch veröffentlicht.