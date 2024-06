Leslie Benzies war lange Zeit einer der führenden Köpfe hinter der GTA-Serie – und auch dem Megahit GTA 5. Benzies verließ Rockstar im Jahr 2016 und gründete ein eigenes Studio. Dessen erster Titel hört auf den Namen Everywhere. Im letzten Jahr wurden die ersten Details zum Spiel, das ein großer Open-World-Sandkasten werden soll, enthüllt.

Nun wird eine geschlossene Beta des Spiels veröffentlicht, in dem Interessierte schon einmal mit diversen Tools und Assets herumspielen können. Diese wird ausschließlich auf dem PC stattfinden, über diesen Link könnt ihr euch für die Beta registrieren. Der Teaser-Trailer gibt euch schon einmal einen Vorgeschmack darauf, was euch in der Probeversion erwartet.

Everywhere hat noch keinen Release-Termin, bislang ist der Titel nur für den PC angekündigt.