Neues Spiel könnte der perfekte Mix aus Hogwarts Legacy und Stardew Valley sein

The Witch of Fern Island ist ein entspanntes neues Spiel, in dem ihr die Hexe der mysteriösen Fern Island werden sollt und dabei neue Freund*innen findet.

Der Titel weist viele Ähnlichkeiten zu Farming-Sims wie Animal Crossing oder Stardew Valley auf, mixt aber auch eine Menge Magie mit rein. Ihr könnt auf eurem Besen fliegen, magische Tränke brauen, Fabelwesen zähmen und natürlich selbst auch zaubern. Nebenbei erkundet ihr die Insel und lernt die Bewohner*innen kennen.

The Witch of Fern Island ist jetzt auf dem PC erhältlich.