Neues Spiel kombiniert HiFi Rush mit Hades in einem dystopischen Berlin der 80er Jahre

Beat Slayer ist ein spannender Mix aus Roguelite-Hack n' Slay und Rhythmus-Spiel, in dem ihr ein von Robotern kontrolliertes Berlin in den 80ern erkundet.

Ähnlich wie in HiFi Rush spielt der Soundtrack auch beim Gameplay eine wichtige Rolle. All eure Aktionen müssen möglichst im Takt der Musik ausgeführt werden, um effektiv zu sein. So verkettet ihr Angriffe mit besonderen Waffen wie einer Flammen werfenden Axt zu mächtigen Kombos.

Beat Slayer erscheint am 4. April 2024 für den PC. Zu möglichen Konsolen-Versionen gibt es bisher keine Infos.