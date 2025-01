Neues Survival-Spiel Aloft jetzt im Early Access verfügbar, feiert Release mit Launch-Trailer

Zum Start in den Early Access bei Steam gibt es auch einen neuen Launch-Trailer zu Aloft. Das entspannte Survival-Spiel schickt euch auf fliegende Inseln, die ihr zu gigantischen Luftschiffen umbauen könnt. Dazwischen gibt es unkomplizierte Flüge mit eurem Gleiter, der euch vollkommen frei und ohne Ausdauer-Einschränkungen herumwuseln lässt.



Ansonsten sammelt ihr allein oder im Koop mit bis zu acht Leuten Ressourcen, baut eure Basis, kümmert euch um Tiere und tut, was man in Survival-Spielen eben so tut. Hier bleibt allerdings alles entspannt und ihr müsst nicht alle paar Minuten Essen, damit ihr nicht verhungert.

Wir haben es schon vor dem Early Access-Start ausprobiert. Hier geht's zu unserer Aloft-Preview!