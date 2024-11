Neues Survivalspiel von ehemaligen Dragon-Age-Machern startet bald in den Early Access

Das Surival-Crafting-Spiel Nightingale befindet sich aktuell bei ehemaligen BioWare-Entwickler*innen in Arbeit und startet schon in wenigen Tagen in den Early Access.

Der Titel schickt euch wahlweise alleine oder im Koop mit anderen Spieler*innen in eine viiktorianisch inspirierte Fantasy-Welt. Als sogenannte Realmwalker könnt ihr dabei durch große Portale schreiten und so neue Umgebungen erreichen. Der Bau eigener Siedlungen spielt eine zentrale Rolle im Spiel.

Nightingale startet am 20. Februar auf dem PC in den Early Access. Einen Termin für den vollen Release gibt es noch nicht.