Neues Weltraum-Stardew Valley hat auf Steam 96% positive Bewertungen und erscheint auch für Switch

Farlands ist eine neue Farming Sim im Pixel-Look, bei der ihr euren Hof aber nicht auf der Erde, sondern auf einem fernen Planeten am Rande der Galaxie hochzieht. Das Landleben spielt sich also hier noch etwas weiter entfernt vom Trubel der Großstädte ab als gewohnt.

Aber keine Sorge: Ganz einsam seid ihr dort trotzdem nicht, denn ein paar Personen leben ebenfalls in dieser fremden Welt und natürlich dürft ihr Beziehungen mit ihnen knüpfen, wie gewohnt aus anderen Farm Spielen – Romanzen sind ebenfalls inbegriffen. Mit einem in die Jahre gekommenen Raumschiff fliegt ihr außerdem durchs All, um Upgrade-Materialien zu finden.

Seit wenigen Tagen ist das Spiel auf Steam im Early Access und konnte dort bisher stolze 96% positive Bewertungen sammeln (bei aktuell knapp 800 Bewertungen, zuletzt abgerufen am 30. Juli um 11:15 Uhr). Allerdings merken einige User, die einen Daumen nach oben geben, auch an, dass die Basis des Spiels zwar bereits Spaß macht und Stardew Valley-Feeling versprüht, aber definitiv noch Inhalte bis zum Full Release ergänzt werden müssen. Denn daran mangelt es wohl aktuell noch.

Ihr könnt auf Steam aber schon mal eine große Roadmap einsehen.

Ob ihr jetzt schon zuschlagt oder euch das Spiel vormerkt und lieber erst mal abwartet, müsst ihr also selbst entscheiden. 2025 habt ihr dann auch auf Konsolen die Möglichkeit, den Titel auf Konsolen zu zocken. Neben einer Version für die Nintendo Switch, soll das Spiel auch für PS4, PS5 und Xbox-Konsolen erscheinen; vermutlich dann auch direkt im Full Release.