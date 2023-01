NeverAwake - In diesem Twin-Stick-Shooter ballert ihr auf eure Albträume

NeverAwake ist ein stylischer Twin-Stick-Shooter von Neotro Inc., der im September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Am 19.1. folgte dann der Release für die Nintendo Switch. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Mädchens, das nicht mehr aufwachen kann.

In ihren Träumen bekämpft sie verzerrte Monster, die an Hunde, Gemüse oder ihre Schulfreund*innen erinnert. Dabei gibt es über 80 Level und mehrere Bosse, sodass ihr eine zeitlang beschäftigt sein solltet. Der Grafikstil ist ebenfalls originell und rundet den guten Eindruck hervorragend ab.