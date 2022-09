New Tales from the Borderlands - Charaktertrailer zeigt abgedrehte Hauptfiguren

New Tales from the Borderlands ist das Sequel zum beliebten Story-Adventure Tales from the Borderlands. Statt Telltale übernimmt Gearbox selbst die Entwicklung. Im neuen Trailer werden die drei Hauptcharaktere vorgestellt: Fran ist auf Rache aus, nachdem ihr Frozen Yoghurt Shop zerstört wurde. Octavio Wallace-Dahr ist ein Nobody, der sich einen Namen machen will und die Wissenschaftlerin Anu möchte die Welt in einen besseren Ort verwandeln.

Natürlich gibt es auch wieder jede Menge abgedrehte Nebencharaktere. New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC.